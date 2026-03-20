Київ
195
2 хв

Секунди до трагедії: як у Києві рятували чорне кошеня посеред жвавої траси (відео)

У Києві на проспекті Бажана водії зупинили рух, щоб врятувати кошеня.

Руслана Сивак
Порятунок кошеняти в Києві на проспекті Бажана / © скриншот з відео

У Києві на проспекті Миколи Бажана розгорнулася рятувальна операція: небайдужі громадяни визволяли кошеня, яке опинилося на проїжджій частині з інтенсивним рухом. Відео інциденту зібрало сотні тисяч переглядів у соцмережах.

Його зафільмував та опублікував український письменник Руслан Горовий.

Деталі інциденту на магістралі

Подія сталася на одній з найзавантаженіших транспортних артерій столиці. Чорне кошеня вибігло на дорогу і перебуваючи у стані переляку, сховалося під кузовом однієї з автівок, що зупинилася в потоці.

Водії та випадкові свідки події оперативно відреагували на ситуацію. Кілька людей оточило транспортний засіб, намагаючись дістати тварину з-під коліс. За кілька хвилин рятувальна операція завершилася успішно — кошеня вдалося безпечно вилучити з-під машини та забрати з небезпечної ділянки дороги.

Сам Руслан Горовий коротко прокоментував: «Люди, ви прекрасні». А коли кошеня вдалося впіймати, письменник викрикнув рятувальникам»: «Красунчики!».

Реакція аудиторії в Мережі

Відеозапис порятунку, оприлюднений Русланом Горовим, викликав значний суспільний резонанс. Станом на зараз ролик переглянуло понад 220 тисяч користувачів, а кількість вподобань перевищила 11 тисяч.

У коментарях до публікації користувачі висловлюють вдячність учасникам події за небайдужість і збережене життя тваринки. Наразі невідомо, чи залишилося кошеня в одного з рятувальників, чи йому шукають нову домівку.

Коментарі під відео. / © скриншот

Нагадаємо, в Мережі розгорівся гучний скандал через інцидент із домашньою твариною у Києві. Місцева жителька прив’язала свого кота до дерева за допомогою металевого ланцюга та залишила його на вулиці.

