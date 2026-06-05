Четверо загиблих: з'явилося відео жахливої ДТП у Києві

В ДТП у Києві 5 червня загинуло четверо пішоходів / © Національна поліція України

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В Мережі з’явилося відео смертельної ДТП, що сталася у п’ятницю, 5 червня, у Києві. На оприлюднених кадрах легковик стрімко наближається до перехрестя і без жодного гальмування таранить людей на тротуарі. Від потужного удару машина буквально влетіла у підземний пішохідний перехід.

Попри страшні наслідки зіткнення, самому водію вдалося вижити в цій трощі. Рятувальникам ДСНС довелося застосувати спеціальні електроінструменти, щоб деблокувати чоловіка з понівеченого салону автівки. Після звільнення з металевої пастки водія одразу передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Смертельна ДТП в Києві — що відомо

Ця кривава дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Як повідомили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes сильно розігнався, втратив керування і вилетів на тротуар.

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Унаслідок цього жахливого заїзду на пішохідну частину, за попередніми даними поліції, загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Наразі на місці трагедії продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини та причини катастрофи.

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП. Водій легкового авто в’їхав в рейсовий автобус. Одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.

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