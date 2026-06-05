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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1123
Час на прочитання
1 хв

Четверо загиблих: з'явилося відео жахливої ДТП у Києві

Кадри з камер спостереження зафіксували, як легковий автомобіль на величезній швидкості втрачає керування та влітає просто у пішохідну зону біля підземного переходу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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ДТП у Києві 5 червня

В ДТП у Києві 5 червня загинуло четверо пішоходів / © Національна поліція України

В Мережі з’явилося відео смертельної ДТП, що сталася у п’ятницю, 5 червня, у Києві. На оприлюднених кадрах легковик стрімко наближається до перехрестя і без жодного гальмування таранить людей на тротуарі. Від потужного удару машина буквально влетіла у підземний пішохідний перехід.

Попри страшні наслідки зіткнення, самому водію вдалося вижити в цій трощі. Рятувальникам ДСНС довелося застосувати спеціальні електроінструменти, щоб деблокувати чоловіка з понівеченого салону автівки. Після звільнення з металевої пастки водія одразу передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Смертельна ДТП в Києві — що відомо

Ця кривава дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 5 червня на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Як повідомили правоохоронці, водій автомобіля Mercedes сильно розігнався, втратив керування і вилетів на тротуар.

Унаслідок цього жахливого заїзду на пішохідну частину, за попередніми даними поліції, загинули четверо людей, ще троє дістали травми. Наразі на місці трагедії продовжує працювати слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини та причини катастрофи.

Нагадаємо, на Київщині сталася смертельна ДТП. Водій легкового авто в’їхав в рейсовий автобус. Одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1123
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