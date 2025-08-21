Секретний тунель "Вокзальної": чи існує шлях від метро до Урядового кварталу

Станція метро «Вокзальна»

Київське метро може приховувати чимало таємниць. Зокрема, кожна станція у Києві має свою історію, яка точно може зацікавити.

Наприклад, припускають, що зі станції «Вокзальна» є секретний тунель, який веде просто до Урядового кварталу. Про це пише ТиКиїв.

Що відомо про «Вокзальну»

Це частина червоної гілки метро столиці. Цю станцію відкрили 6 листопада 1960 року. Це була кінцева зупинка першої черги Київського метрополітену. Майже одразу після відкриття з’явились чутки про секретні тунелі.

Водночас варто зауважити, що будувати цю станцію було зовсім непросто. Складність полягала у тому, що будівництво тривало фактично під залізничними коліями. Це було потрібно для зручності: щоб пасажири могли з вокзалу одразу спуститись у метро.

Важливим також було зробити «Вокзальну» просторою, адже тут дуже багато людей. Це єдина станція метро столиці, де щодня проходить понад 100 тисяч людей. Іноді трафік вдвічі більший.

Однак чутки про секретний тунель до урядових об’єктів ніхто не підтвердив, тому наразі не можна сказати, чи це правда, чи просто вигадка.

Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати вісім станцій метро.