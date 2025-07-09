СБУ затримала китайських шпигунів: яку інформацію вони збирали

СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет / © unian

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У Києві СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун».

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ „Нептун“», — йдеться у повідомленні відомства.

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Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів — 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як 2023 року його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант — його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

СБУ затримала китайських шпигунів / © СБУ

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».

«Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони», — додали в СБУ.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила російського шпигуна серед українських військових, який передавав ворогу координати розташування протикорабельних ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.