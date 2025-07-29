СБУ з поліцією проводять антитерористичні заходи у Києві (фото)

У Києві 29 липня СБУ і поліція проводять безпекові заходи / © СБУ

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Служба безпеки України, Національна поліція та інші підрозділи Сил оборони 29 липня проводять планові безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Мета безпекових заходів у Деснянському районі столиці — перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

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Під час безпекових заходів СБУ і поліція:

щоб виявити заборонені до обігу предмети, оглядають територію та окремі будівлі, приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо);

перевіряють громадян, які перебувають у відповідному місці;

вивчають стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Зазначається, що під час цих заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Тож зі собою необхідно мати документи, що посвідчують особу, і слід дотримуватись режиму комендантської години.

«СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців», — зазначили у пресслужбі.

СБУ з поліцією проводять безпекові заходи у Києві / © СБУ

До слова, у червні СБУ та поліція провели спеціальні безпекові заходи у Львові: відбувалися перевірки громадян, приміщень, зупинення авто.

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