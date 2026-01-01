СБУ спіймала в Києві колаборантку з Макіївки: що вона накоїла в дитсадку

Підозрювана в колабораційній діяльності жителька окупованої Макіївки / © СБУ

СБУ затримала в Києві мешканку Макіївки, яка від 2014 року активно співпрацювала з окупаційною адміністрацією на Донеччині. Зловмисниця очолювала дитсадок, де впроваджувала російські стандарти освіти та поширювала кремлівську пропаганду серед батьків.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ.

Фігуранткою виявилася 64-річна жителька Макіївки, яка на початку окупації міста стала на бік загарбників і прийняла їхню «пропозицію» очолити місцевий дошкільний заклад.

Зловмисницю затримали співробітники СБУ у Києві — жінка приїхала до столиці, щоб оформити закордонний паспорт і надалі виїхати до країн Європейського Союзу.

Слідство встановило, що після призначення на псевдопосаду вона почала впроваджувати в дитсадку «освітні стандарти» РФ.

Крім того, під час батьківських зборів жінка проводила агітаційні розмови та схиляла батьків до співпраці з окупаційною владою. Також вона розповсюджувала в закладі пропагандистську літературу й агітаційні матеріали з прокремлівським змістом.

Затриманій повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, здійсненні пропаганди у закладах освіти з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України.

Проводиться розслідування задля встановлення всіх обставин злочину. Жінці загрожує ув’язнення.

