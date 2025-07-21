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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

Руїни замість квартири: сім’я нардепа постраждала від атаки РФ у Києві (фото)

Вагітна дружина «Слуги народу» показала що залишилося від їхніх апартаментів в ЖК «Львівський квартал».

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки на ЖК «Львівський квартал»

Наслідки атаки на ЖК «Львівський квартал» / © bohdana_zhupanyna

Внаслідок російського обстрілу Києва російськими дронами народний депутат від «Слуги народу» Андрій Жупанин залишився без квартири.

Про це подружжя розповіло у соцмережах.

Дружина політика Богдана Жупанина, яка наразі на 9-му місяці вагітності, у своєму Instagram показала наслідки удару. Відео зруйнованої квартири в житловому комплексі «Львівський квартал» вражає — ось що залишилось від їхнього помешкання на другому поверсі.

«Не думала, що на дев’ятому місяці вагітності буду розбирати залишки своєї квартири, тієї самої, яка сьогодні з’явилася у всіх медіа. Моя мама вижила лише тому, що пішла в укриття після повітряної тривоги. Здавалося, що другий поверх і внутрішній двір — це безпечно, але саме той один випадок стався сьогодні. Її свідоме рішення врятувало їй життя,» — написала Богдана в Instagram.

Вона закликала усіх не ігнорувати сигнали тривоги та спускатися в укриття за першої потреби. Попри втрати, Богдана поділилася планами на майбутнє: «Ми починаємо новий період — будемо жити з чоловіком, мамою і трьома тваринами, чекати на наших малюків, які з’являться вже за 2–3 тижні. Забрали багато, але я боротимусь за те, що маю», — написала вона.

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Також Богдана показала фото квартири до і після обстрілу, уламки ворожого дрона, а також вид зі зруйнованої оселі. Вона згадала, що у 2022 році окупанти забрали її батька, а тепер — їхній дім.

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

«Тут ще вчора була квартира моєї коханої дружини. Сьогодні вночі вона згоріла дотла через російсько-іранський шахед. Ніхто не постраждав. Мама Богдани врятувала себе, спустившись в укриття після тривоги. Кіт Семен теж живий, перебуває на обстеженні у ветеринарній клініці. Майно втрачено. Мама особливо переживає через фотографії. Не ігноруйте сигнали тривоги», — написав про наслідки атаки нардеп Андрій Жупанин у Facebook.

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Наслідки атаки дронів по Києву 21 липня 2025 року / © bohdana_zhupanyna

Нагадаємо, у ніч на 21 липня 2025 року Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за час повномасштабної війни. Росія випустила понад 420 дронів і понад 20 ракет. Ураження зафіксовано щонайменше в шести районах міста: пошкоджено станцію метро «Лук’янівська», житлові будинки, дитячі садки, супермаркети та інфраструктуру. Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, ще 15 отримали поранення, серед них — дитина та 12-річний хлопчик. Сили ППО збили більшість цілей, однак понад 15 влучань спричинили серйозні руйнування та пожежі.

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