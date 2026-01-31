ТСН у соціальних мережах

Київ
284
1 хв

Розваги на Київському морі: у ДСНС попередили про смертельну небезпеку

Рятувальники не можуть гарантувати безпеку перебування на кризі, особливо для водіїв транспортних засобів.

Богдан Скаврон
Розваги на Київському водосховищі

Розваги на Київському водосховищі / © скриншот з відео

Повністю замерзле через люті морози Київське водосховище перетворилося для жителів української столиці, Вишгорода та навколишніх міст на зону відпочинку. Однак, рятувальники ДСНС попереджають про небезпеку масових розваг на кризі Київського моря.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники звернули увагу на поширену в соціальних мережах інформацію про нібито запланований масовий захід на Київському водосховищі.

«З міркувань безпеки закликаємо мешканців та гостей Вишгородського району утриматися від відвідування будь-яких подібних заходів», — наголосили в ДСНС.

Рятувальники зазначили, що не можливо гарантувати безпеку перебування на кризі, особливо для водіїв транспортних засобів.

«У безпосередній близькості відсутні укриття на випадок повітряної тривоги. Існує реальна загроза для життя та здоров’я людей», — йдеться у попередженні.

Раніше під час масових заходів на замерзлому Київському морі водії автівок влаштовували дрифт на кризі водосховища.

Нагадаємо, через сильні морози Київське водосховище замерзло повністю аж до горизонту і тепер сотні українців їдуть туди прогулятися і зробити світлини.

