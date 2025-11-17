Розбещення 8-річної племінниці: у Києві засудили чоловіка за злочин проти дитини

Деснянський суд засудив киянина за злочин проти дитини / © Поліція Києва

Деснянський районний суд Києва виніс обвинувальний вирок 24-річному мешканцю столиці, який вчинив розпусні дії щодо своєї 8-річної племінниці. Чоловік проведе наступні п’ять років за ґратами.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як встановили слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва територіальної прокуратури, зловмисник проживав разом із сестрою та її донькою і мав довірливі стосунки з дитиною. Він часто залишався з племінницею наодинці, граючи з нею.

Киянин отримав 5 років за розбещення 8-річної племінниці / © Поліція Києва

Одного дня, коли дівчинка залишалася сама у кімнаті, її дядько перебував поруч у ліжку та вчинив щодо неї розпусні дії.

Дівчинка згодом розповіла про інцидент рідним, після чого правоохоронці провели досудове розслідування, яке підтвердило факт сексуального насильства.

Чоловіка було затримано та оголошено підозру за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Деснянський районний суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

