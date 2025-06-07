Російський обстріл знищив унікальний історичний будинок в Києві: деталі

Наслідки обстрілу / © ДСНС

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У ніч на 6 червня російські війська завдали нового масованого удару по Україні. Однією з жертв агресії став історичний будинок підприємця Якова Гретера — пам’ятка архітектури XIX століття, пов’язана з промисловим розвитком Києва.

Про це повідомив пам’яткоохоронець та урбаніст Дмитро Перов.

Будівля належала Якову Гретеру — швейцарському інженеру, який разом із чехом Йосипом Криванеком заснував у 1882 році Київський чавуноливарний і механічний завод на Шулявці. Спочатку підприємство виробляло парові машини, а згодом стало ключовим постачальником обладнання для цукрових заводів Терещенків і Симиренків.

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Київський чавуноливарний і механічний завод. Фото: Дмитро Перов

До 1915 року завод перетворився на одного з лідерів промисловості Російської імперії. А в 1919-му на його території збудували бронепотяг «Вільна Україна», який боронив незалежність УНР у складі Корпусу Січових Стрільців.

Потяг «Вільна Україна». Фото: Дмитро Перов

Війни XX століття сильно пошкодили територію заводу. До наших днів збереглися лише три будівлі: інструментальний та механоскладальний цехи, а також будинок Гретера — внесені до реєстру пам’яток Києва у 2013 році.

Будинок Гретера пережив революції, дві світові війни, але не витримав російського удару. Це була одна з останніх історичних споруд Шулявки, визнана пам’яткою архітектури. Зараз пам’ятка потребує відновлення.

Нагадаємо, вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА загинуло троє осіб.

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