ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1134
Час на прочитання
2 хв

Російский обстріл Києва: стали відомі деталі про жертв атаки

Під завалами у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ 17 червня

Атака на Київ 17 червня / © Associated Press

У вівторок, 17 червня, армія РФ масовано атакувала Київ, наслідки фіксують у 7 районах міста. Наразі встановлено особи 4 загиблих, ще понад 10 — у процесі.

Про це ТСН розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він констатував: є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Соломʼянському районі.

Які наслідки обстрілу Києва

За даними МВА:

  • Соломʼянський район: влучання дрона в гуртожиток та ракети в 9-поверховий будинок, пошкоджено 5-поверхівку, ліцей-інтернат та СТО, а також є падіння уламків в зоні нежитлової забудови на кількох локаціях.

  • Святошинський район: руйнування ліфтової шахти та прилеглої квартири внаслідок влучання дрона в 12-поверхівку, а також пошкодження та пожежа в зоні нежитлової забудови.

  • Дарницький район: пошкодження ліцею та дитсадка, пошкодження на рівні 10-17 поверхів 20-поверхівки, вибиті вікна в житлових будинках на кількох локаціях, а також пошкодження будівель та поїзда "УЗ".

  • Дніпровський район: пошкодження стіни житлового будинку внаслідок застрягання уламка збитої цілі, падіння уламків та пошкодження на кількох локаціях в різних частинах району. У тому числі пошкоджено контактну мережу Укрзалізниці.

  • Подільський, Оболонський та Шевченківський райони: падіння уламків на кількох локаціях, а також пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях.

Нагадаємо, 17 червня армія РФ також завдала удару по Київщині. У Вишгородському районі росіяни поранили 55-річну жінку, їй надали допомогу. Пошкоджений приватний будинок — там вибиті вікна.

У Фастівському районі армія РФ пошкодила приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди.

Пожежа господарчої будівлі на території підприємства спалахнула у Броварському районі, її ліквідували. Пошкоджено приватний будинок.

Обухівський район — пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1134
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie