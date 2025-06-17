Російский обстріл Києва: стали відомі деталі про жертв атаки

Атака на Київ 17 червня / © Associated Press

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У вівторок, 17 червня, армія РФ масовано атакувала Київ, наслідки фіксують у 7 районах міста. Наразі встановлено особи 4 загиблих, ще понад 10 — у процесі.

Про це ТСН розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він констатував: є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Соломʼянському районі.

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Які наслідки обстрілу Києва

За даними МВА:

Соломʼянський район: влучання дрона в гуртожиток та ракети в 9-поверховий будинок, пошкоджено 5-поверхівку, ліцей-інтернат та СТО, а також є падіння уламків в зоні нежитлової забудови на кількох локаціях.

Святошинський район: руйнування ліфтової шахти та прилеглої квартири внаслідок влучання дрона в 12-поверхівку, а також пошкодження та пожежа в зоні нежитлової забудови.

Дарницький район: пошкодження ліцею та дитсадка, пошкодження на рівні 10-17 поверхів 20-поверхівки, вибиті вікна в житлових будинках на кількох локаціях, а також пошкодження будівель та поїзда "УЗ".

Дніпровський район: пошкодження стіни житлового будинку внаслідок застрягання уламка збитої цілі, падіння уламків та пошкодження на кількох локаціях в різних частинах району. У тому числі пошкоджено контактну мережу Укрзалізниці.

Подільський, Оболонський та Шевченківський райони: падіння уламків на кількох локаціях, а також пошкодження вікон будівель та автомобілів на кількох локаціях.

Нагадаємо, 17 червня армія РФ також завдала удару по Київщині. У Вишгородському районі росіяни поранили 55-річну жінку, їй надали допомогу. Пошкоджений приватний будинок — там вибиті вікна.

У Фастівському районі армія РФ пошкодила приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди.

Пожежа господарчої будівлі на території підприємства спалахнула у Броварському районі, її ліквідували. Пошкоджено приватний будинок.

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Обухівський район — пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди.