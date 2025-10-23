- Дата публікації
- Київ
Російський дрон пошкодив синагогу в Києві: рабин показав відео
Очевидиця розповіла, що ворожий безпілотник пролетів над будівлею синагоги і врізався у сусідній будинок.
Під час атаки на Київ у ніч проти 23 жовтня російський дрон пошкодив синагогу та житловий будинок на Подолі.
Про це повідомив головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.
Перебуваючи на місці атаки, рабин зняв на відео її наслідки. Довкола будівлі видно різноманітні уламки. У синагозі вирвало двері, пошкодило вікна, розбите скло.
«Шадех» дуже низько летів над вікнами. Було таке відчуття, як мотоцикл прямо за вікном проїжджає. І потім був такий гуркіт і так струсонуло сильно, що це було просто неможливо», — розповіла присутня на місці жінка.
Вона уточнила, що дрон пролетів над синагогою і врізався у будинок поряд.
Нагадаємо, пізно ввечері 22 жовтня Київ атакували російські дрони, пролунали вибухи. Пошкодження зафіксовані у Подільському, Оболонському та Дніпровському районах. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, дитсадок, автомобілі.
За останніми даними, через атаку на Київ постраждали семеро людей.