ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
803
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон пошкодив синагогу в Києві: рабин показав відео

Очевидиця розповіла, що ворожий безпілотник пролетів над будівлею синагоги і врізався у сусідній будинок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пошкодження у синагозі Києва після атаки 23 жовтня

Пошкодження у синагозі Києва після атаки 23 жовтня / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Під час атаки на Київ у ніч проти 23 жовтня російський дрон пошкодив синагогу та житловий будинок на Подолі.

Про це повідомив головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.

Перебуваючи на місці атаки, рабин зняв на відео її наслідки. Довкола будівлі видно різноманітні уламки. У синагозі вирвало двері, пошкодило вікна, розбите скло.

«Шадех» дуже низько летів над вікнами. Було таке відчуття, як мотоцикл прямо за вікном проїжджає. І потім був такий гуркіт і так струсонуло сильно, що це було просто неможливо», — розповіла присутня на місці жінка.

Вона уточнила, що дрон пролетів над синагогою і врізався у будинок поряд.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 жовтня Київ атакували російські дрони, пролунали вибухи. Пошкодження зафіксовані у Подільському, Оболонському та Дніпровському районах. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, дитсадок, автомобілі.

За останніми даними, через атаку на Київ постраждали семеро людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
803
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie