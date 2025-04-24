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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1498
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1 хв

Російські війська вдарили по Київщині: що відомо про наслідки (фото)

У кількох районах Київщини фіксують наслідки російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Київську область 24 квітня.

Наслідки атаки на Київську область 24 квітня. / © Управління ДСНС Києва

Вночі проти 24 квітня армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Також у Бучанському районі пошкоджено три п’ятиповерхових житлових будинки, чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та три автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідовано займання в полі у Броварському районі.

ФОТО

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. / © Управління ДСНС Києва

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по Києву. Від будинку, куди влучила ракета, нічого не залишилося, під завалами шукають людей.

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