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- Київ
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Російські війська вдарили по Київщині: що відомо про наслідки (фото)
У кількох районах Київщини фіксують наслідки російської атаки.
Вночі проти 24 квітня армія РФ завдала комбінованого удару по Київській області. Внаслідок атаки у Бучанському районі постраждали дві жінки.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
Також у Бучанському районі пошкоджено три п’ятиповерхових житлових будинки, чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту.
У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та три автомобілі. Ліквідовані пожежі в лісі та відкритій ділянці місцевості. Також ліквідовано займання в полі у Броварському районі.
ФОТО
Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по Києву. Від будинку, куди влучила ракета, нічого не залишилося, під завалами шукають людей.