Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Російські БпЛА атакували Київ: які наслідки

Повітряна тривога у столиці тривала 30 хвилин — від 01:24 до 01:56.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Київ пережив атаку

Київ пережив атаку / © Associated Press

У ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«У Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа в нежитловій будівлі», — зазначив він.

Під час повітряної тривоги в столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 січня атакують ворожі безпілотники типу «Shahed».

Дата публікації
Кількість переглядів
54
