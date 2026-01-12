- Дата публікації
Російські БпЛА атакували Київ: які наслідки
Повітряна тривога у столиці тривала 30 хвилин — від 01:24 до 01:56.
У ніч проти 12 січня ворог атакував Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«У Соломʼянському районі столиці внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа в нежитловій будівлі», — зазначив він.
Під час повітряної тривоги в столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 січня атакують ворожі безпілотники типу «Shahed».