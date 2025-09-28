Російська ракета пошкодила посольство Польщі у Києві

Посольство Польщі в Києві / © wikipedia.org

Під час нічного масованого обстрілу Росією Києва російська ракета пошкодила посольство Польщі в Україні.

Про це речник польського МЗС Павел Вронський сказав у коментарі RMF FM.

За його словами, елемент ракети або малокаліберний снаряд упав на дах консульського відділу.

«Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав „, — сказав Вронський.

Речник польського МЗС додав, що вже відбулась попередня оцінка збитків, і вони незначні. Він запевнив, що інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

Пошкодження будівлі польського посольства є результатом нічної атаки Росії на Україну. Столиця зазнала найбільших руйнувань. Кремль розгорнув майже 500 ударних безпілотників, зокрема дрони «Шахед» та понад 40 ракет, включаючи гіперзвукові ракети «Кинжал», які летять зі швидкістю 8000-10 000 км/год і також можуть маневрувати. У Києві — четверо загиблих, включаючи 12-річну дівчинку, ще десятки інших людей отримали поранення.