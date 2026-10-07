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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1289
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Російська атака на Київ: загинула людина, є постраждалі (оновлено)

Після російської атаки у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожежа у Києві після удару РФ

Пожежа в Києві після удару РФ / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Внаслідок російського обстрілу Києва в середу, 7 жовтня, в Оболонському районі загинула одна людина, ще четверо людей постраждало.

Про це повідомляють Державна служба України з надзвичайних ситуацій та КМДА.

Внаслідок атаки у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

За кілька метрів від автомобіля співробітники ДСНС виявили тіло загиблої жінки.

У КМДА поінформували про 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці.

«6 поранених медики госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що один чоловік загинув в Оболонському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 жовтня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.

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