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Російська атака на Київ: загинула людина, є постраждалі (оновлено)
Після російської атаки у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль.
Внаслідок російського обстрілу Києва в середу, 7 жовтня, в Оболонському районі загинула одна людина, ще четверо людей постраждало.
Про це повідомляють Державна служба України з надзвичайних ситуацій та КМДА.
Внаслідок атаки у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За кілька метрів від автомобіля співробітники ДСНС виявили тіло загиблої жінки.
У КМДА поінформували про 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці.
«6 поранених медики госпіталізували. Серед них — молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що один чоловік загинув в Оболонському районі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 жовтня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.