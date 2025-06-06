Атака РФ пошкодила залізницю в Київській області: як змінився рух поїздів (фото)

Відновлення залізничної інфраструктури / © "Укрзалізниця"

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Внаслідок російської атаки по Україні 6 червня, пошкоджено залізничну інфраструктуру Київської області. Роботи з відновлення планують завершити до кінця доби.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

На час ремонту поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів без зупинки на станції Видубичі. Через це можливі незначні затримки.

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Змінено маршрути:

№6702/01 — Підгірці → Миронівка (замість Київ — Миронівка)

№6724/23 — Миронівка → Підгірці (замість Миронівка — Київ)

№6704/03 — Підгірці → Миронівка (замість Київ-Волинський — Миронівка)

«Просимо вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки», — йдеться в повідомленні.

Актуальну інформацію про графік поїздів можна знайти на порталі «Укрзалізниці».

Відновлення залізничної інфраструктури / © "Укрзалізниця"

Відновлення залізничної інфраструктури / © "Укрзалізниця"

Російська атака на Україну 6 червня

Вночі 6 червня Росія завдала масованого удару по території України, використавши ударні дрони, а також крилаті й балістичні ракети. Окрім того, загарбники випустили крилаті ракети з акваторії моря та з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

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За офіційними даними, противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу.

Раніше донька Келлога емоційно звернулася до батька після обстрілу України.