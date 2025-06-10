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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Російська атака на Оболонь в Києві: влада повідомила про загиблу

Через нічний обстріл росіян загинула мешканка Оболоні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Київ 10 червня.

Наслідки атаки на Київ 10 червня. / © Associated Press

У Києві через атаку вночі 10 червня загинула одна жінка. Вона мешкала в Оболонському районі.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі”, - наголосив він.

Чиновник висловив співчуття родині загиблої.

“Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу”, - додав очільник КМВА.

Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Мер Віталій Кличко повідомив про чотирьох потерпілих. Двоє - опинилися у лікарні.

Російські війська вкотре вдарила по Києву балістикою. Зокрема, ворог завдав ударів двома ракетами з Північної Кореї. Окрім того, на столицю скерували безпілотники.

Відомо, що РФ запустила "Шахеди" зі шрапнеллю. Ці снаряди у бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.

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