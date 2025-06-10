- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська атака на Оболонь в Києві: влада повідомила про загиблу
Через нічний обстріл росіян загинула мешканка Оболоні.
У Києві через атаку вночі 10 червня загинула одна жінка. Вона мешкала в Оболонському районі.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Сьогоднішня атака на Київ забрала життя жінки в Оболонському районі”, - наголосив він.
Чиновник висловив співчуття родині загиблої.
“Російські удари знову влучають не у військові цілі, а в життя звичайних людей. Це ще раз показує справжню суть того, з чим ми маємо справу”, - додав очільник КМВА.
Нагадаємо, вночі 10 червня росіяни здійснили масовану атаку на Київ. Мер Віталій Кличко повідомив про чотирьох потерпілих. Двоє - опинилися у лікарні.
Російські війська вкотре вдарила по Києву балістикою. Зокрема, ворог завдав ударів двома ракетами з Північної Кореї. Окрім того, на столицю скерували безпілотники.
Відомо, що РФ запустила "Шахеди" зі шрапнеллю. Ці снаряди у бойовій частині повітряних засобів розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.