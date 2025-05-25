Російська атака на Київщину: зросла кількість постраждалих (фото)

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки у ніч проти 25 травня на Київщині зросла до 34 людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За його інформацією, у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах було пошкоджено 115 приватних будинків.

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Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Окрім того, постраждали продовольчі склади, заклади освіти, гаражі та господарчі споруди і навіть лазня.

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

«Ось такі об’єкти стали мішенями атаки ворога на Київщині. Росія воює з мирним населенням, намагається знищувати все», — наголосив Микола Калашник.

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

Очільник Київської ОВА відвідав постраждалі населені пункти та переконався, що для допомоги постраждалим залучені всі служби.

Наслідки атаки на Київщину / © Очільник Київської ОВА Микола Калашник

«Необхідні будівельні матеріали доставляємо з обласного резерву, допомагають також донори. Жодна наша людина не залишиться без допомоги», — запевнив чиновник.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки на Київщині загинуло четверо людей.