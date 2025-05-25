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Російська атака на Київщину: зросла кількість постраждалих (фото)
У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах було пошкоджено 115 приватних будинків.
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки у ніч проти 25 травня на Київщині зросла до 34 людей.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
За його інформацією, у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському районах було пошкоджено 115 приватних будинків.
Окрім того, постраждали продовольчі склади, заклади освіти, гаражі та господарчі споруди і навіть лазня.
«Ось такі об’єкти стали мішенями атаки ворога на Київщині. Росія воює з мирним населенням, намагається знищувати все», — наголосив Микола Калашник.
Очільник Київської ОВА відвідав постраждалі населені пункти та переконався, що для допомоги постраждалим залучені всі служби.
«Необхідні будівельні матеріали доставляємо з обласного резерву, допомагають також донори. Жодна наша людина не залишиться без допомоги», — запевнив чиновник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок масованої атаки на Київщині загинуло четверо людей.