Російська атака на Київ: влучили у бізнес-центр, люди можуть бути заблоковані в укритті

Олена Кузьмич
© Getty Images

У Шевченківському районі Києва під час масованої російської атаки зафіксували влучання у бізнес-центр. За попередньою інформацією, в укритті можуть перебувати заблоковані люди.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

“У Шевченківському районі зафіксовано влучання в бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди”, — зазначив він.

На місце вже прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога через масовану комбіновану атаку РФ із застосуванням дронів та ракет.

Нагадаємо, що раніше засипало вхід до укриття: у Києві після атаки РФ люди опинилися заблокованими у школі

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

