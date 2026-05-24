Російська атака на Київ: влучили у бізнес-центр, люди можуть бути заблоковані в укритті
У Шевченківському районі Києва під час масованої атаки РФ сталося влучання у бізнес-центр. За попередніми даними, в укритті можуть бути заблоковані люди.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
“У Шевченківському районі зафіксовано влучання в бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди”, — зазначив він.
На місце вже прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.
У столиці триває повітряна тривога через масовану комбіновану атаку РФ із застосуванням дронів та ракет.
У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.