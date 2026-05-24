Російська атака на Київ: влучили у бізнес-центр, люди можуть бути заблоковані в укритті

У Шевченківському районі Києва під час масованої російської атаки зафіксували влучання у бізнес-центр. За попередньою інформацією, в укритті можуть перебувати заблоковані люди.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

“У Шевченківському районі зафіксовано влучання в бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди”, — зазначив він.

На місце вже прямують екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та наслідків атаки уточнюється.

У столиці триває повітряна тривога через масовану комбіновану атаку РФ із застосуванням дронів та ракет.

