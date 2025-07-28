Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

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У Києві фіксують наслідки російської атаки рф — п’ятеро постраждалих, серед яких дворічна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook та оприлюднила фото наслідків.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення військовими рф воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). У ніч проти 28 липня 2025 року ворог здійснив атаку на столицю, застосувавши БпЛА. Загалом повітряна тривога у Києві тривала понад 6,5 годин», — йдеться у повідомленні.

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За уточненими даними постраждали п’ятеро людей, серед них дівчинка, якій за місяць буде три роки. У неї різані рани. У інших постраждалих осколкові поранення.

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

Наслідки нічної атаки на Київ / © Прокуратура Києва

У 25-поверховому будинку у Дарницькому районі пошкоджено вікна, з шостого по 11 поверхи, та автомобілі, припарковані у дворі.

Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки на столицю.

Раніше повідомлялось, що у Києві внаслідок атаки дрона постраждало вісім людей.

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