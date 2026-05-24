Росіяни зруйнували музей "Чорнобиль": втрачено експонати — фото, відео

Росіяни зруйнували музей «Чорнобиль»

Сьогодні російські окупанти під час атаки на Київ знищили Національний музей «Чорнобиль».

Директорка музею Віталіна Мартиновська розповіла для Радіо Свобода про наслідки ворожої атаки.

Росіяни знищили музей «Чорнобиль» у Києві: який вигляд він тепер має

Директорка музею повідомила, що внаслідок російського удару у музеї постраждало кожне приміщення.

Є втрачені експонати. Наразі з музею вивозять усе те, що можна врятувати.

Масштаби збитків будуть підраховувати пізніше.

Лише нещодавно у музеї «Чорнобиль» відкрилася оновлена виставка до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Уся підлога музею у воді, оскільки рятувальники гасили пожежу. У музеї почали обвалюватися стеля та зовнішні фасади.

Зовні Національний музей «Чорнобиль» також зазнав критичних руйнувань. На місце атаки приїздив президент України Володимир Зеленський. Він оглянув наслідки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав російську атаку на музей Чорнобиля свідомою атакою на історію та правду.

«Колись Росія приховувала правду про Чорнобиль, а сьогодні — б’є по місцях, що її зберігають. Уночі 24 травня внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджень зазнав Національний музей „Чорнобиль“, який нещодавно відкрили після відновлення, — пишуть у МВС.

Інші пошкодження у Києві 24 травня

Унаслідок нічної повітряної атаки РФ 24 травня на Київ зазнала пошкоджень будівля Національного художнього музею України, яка є пам’яткою архітектури національного значення. Профільні служби разом із працівниками музею наразі оглядають приміщення, документують руйнування та встановлюють масштаби збитків.

Міністерство культури України та керівництво установи вже розробляють план ліквідації наслідків. Національний художній музей України є одним із найстаріших та найважливіших культурних осередків країни.

Його унікальні фонди налічують десятки тисяч творів, які репрезентують розвиток українського мистецтва від княжої доби й давнього іконопису до класичного живопису та сучасних артпроєктів.

Незначних пошкоджень зазнала також будівля Міністерства закордонних справ України в центрі Києва, де повибивало вікна. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, зазначивши, що ця унікальна архітектурна пам’ятка, збудована Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала вперше з часів Другої світової війни.

Міністр підкреслив, що російські удари були спрямовані на історичну територію й фактичний центр Київської Русі, що є черговим доказом варварства агресора.

