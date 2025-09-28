- Дата публікації
У Києві під час обстрілу ворог влучив у дитячий садок (фото)
Росіяни втретє поцілили у дитсадок на лівому березі Києва.
У Києві внаслідок чергового обстрілу з боку Росії, на лівому березі столиці, у Дарницькому районі, було влучання у дитячий садочок.
Про це повідомив голова Дарницької райдержадміністрації Олександр Ковтунов у Facebook.
«Знову ворог нищить оселі наших громадян. Втретє залетіло в дитячий садок і пошкоджені поруч вікна в житлових будинках. Штаб допомоги буде розміщено за адресою Ялтинська 24/23», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 28 вересня Росія атакувала Київ дронами та ракетами. Уламки пошкодили будинки в кількох районах столиці. Внаслідок атаки загинуло чотири особи, було поранено понад 20 осіб.