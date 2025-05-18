Росіяни всю ніч атакували Київщину: з’явилися фото наслідків

Наслідки атаки / © ДСНС

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Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області: російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед», внаслідок чого у місті здійнялися пожежі.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресіі», — йдеться у повідомленні.

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У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.

Обухівщина:

Сталася часткова руйнація житлового будинку, в результаті чого жінка 1997 р.н загинула, ще троє — 1966 та 1964 років народження та дитина 2019 р.н -постраждали.

Через атаку загинула жінка / © ДСНС

У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено скління. Також виникло загорання в гаражному кооперативі. Над ліквідацією загорання двох гаражів працюють вогнеборці.

Фастівщина:

В одному з населених пунктів сталася руйнація складської будівлі на території одного з підприємств площею 500 кв.м.

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Крім цього, під час ворожої атаки виникла пожежа складської та адміністративної будівель медичного центу на площі 5000 кв. м.

Наслідки атаки / © ДСНС

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ. Уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі столиці.

За даними, Повітряних сил України, у ніч проти 18 травня окупанти били по Україні 273 ударними дронами типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.