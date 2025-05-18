- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2064
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни всю ніч атакували Київщину: з’явилися фото наслідків
Через російську атаку в Обухівському районі загинула 28-річна жінка. Вона померла від отриманих травм.
Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області: російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед», внаслідок чого у місті здійнялися пожежі.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресіі», — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.
Обухівщина:
Сталася часткова руйнація житлового будинку, в результаті чого жінка 1997 р.н загинула, ще троє — 1966 та 1964 років народження та дитина 2019 р.н -постраждали.
У багатоповерховому житловому будинку поруч пошкоджено скління. Також виникло загорання в гаражному кооперативі. Над ліквідацією загорання двох гаражів працюють вогнеборці.
Фастівщина:
В одному з населених пунктів сталася руйнація складської будівлі на території одного з підприємств площею 500 кв.м.
Крім цього, під час ворожої атаки виникла пожежа складської та адміністративної будівель медичного центу на площі 5000 кв. м.
Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Київ. Уламки збитого російського дрона впали в Голосіївському районі столиці.
За даними, Повітряних сил України, у ніч проти 18 травня окупанти били по Україні 273 ударними дронами типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.