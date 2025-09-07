Росіяни влаштували терор Києву - фото наслідків атаки

Виникла пожежа після атаки дронів / © Associated Press

У Києві внаслідок чергової атаки Росії сталося займання в урядовій будівлі. Пожежа виникла у будівлі Кабінету міністрів. На місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року.

Повітряна тривога лунала в Києві від вечора суботи з невеликими перервами усю ніч. Спочатку росіяни атакували українську столицю дронами з кількох напрямків, а під ранок тривогу було поновлено через застосування ракет.

Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Яка ситуація у районах 7 вересня

У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок. У дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з шостого по девʼятий поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому — займання на верхніх поверхах, ще в одному — пожежа на третьому поверсі. Також знищені ангар та автомобілі, повідомили рятувальники.

Після удару піднявся дим / © Associated Press

Постраждав будинок / © ДСНС

У Дарницькому районі зафіксували влучання у чотириповерховий житловий будинок — там виникла пожежа на двох поверхах та є часткове руйнування.

Люди ховалися у метро / © Getty Images

Рятувальники виводили людей з будинків / © ДСНС

За даними Повітряних сил України, російські війська атакували Україну понад 800 дронами та 13 ракетами — є влучання на 37 локаціях.