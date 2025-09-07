ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1401
Час на прочитання
1 хв

Росіяни влаштували терор Києву - фото наслідків атаки

Комбінований масований удар дронами та ракетами по столиці тривав майже 12 годин.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Виникла пожежа після атаки дронів

Виникла пожежа після атаки дронів / © Associated Press

У Києві внаслідок чергової атаки Росії сталося займання в урядовій будівлі. Пожежа виникла у будівлі Кабінету міністрів. На місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, двоє загиблих — молода жінка та дитина віком до 1 року.

Повітряна тривога лунала в Києві від вечора суботи з невеликими перервами усю ніч. Спочатку росіяни атакували українську столицю дронами з кількох напрямків, а під ранок тривогу було поновлено через застосування ракет.

Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Рятувальники на місці пожежі / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Наслідки атаки / © Associated Press

Яка ситуація у районах 7 вересня

У Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок. У дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа з шостого по девʼятий поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому — займання на верхніх поверхах, ще в одному — пожежа на третьому поверсі. Також знищені ангар та автомобілі, повідомили рятувальники.

Після удару піднявся дим / © Associated Press

Після удару піднявся дим / © Associated Press

Постраждав будинок / © ДСНС

Постраждав будинок / © ДСНС

У Дарницькому районі зафіксували влучання у чотириповерховий житловий будинок — там виникла пожежа на двох поверхах та є часткове руйнування.

Люди ховалися у метро / © Getty Images

Люди ховалися у метро / © Getty Images

Рятувальники виводили людей з будинків / © ДСНС

Рятувальники виводили людей з будинків / © ДСНС

За даними Повітряних сил України, російські війська атакували Україну понад 800 дронами та 13 ракетами — є влучання на 37 локаціях.

Дата публікації
Кількість переглядів
1401
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie