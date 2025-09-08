Росіяни вгатили по підприємству на Київщині: які наслідки (фото)

Пожежа на промисловому підприємстві в Київській області через російську атаку / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 8 вересня атакували дронами промислове підприємство у Київській області. Там виникла пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Вночі через атаку ворожими безпілотниками по Київщині сталося загоряння на промисловому підприємстві.

Надзвичайники вже загасили пожежу. На місці працювали 29 рятувальників та п’ять одиниць техніки.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Окрім того, вибухова хвиля пошкодила будівлі торговельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київську область російські загарбники завдали удару по об’єкту теплової генерації. Рятувальники та енергетики зараз ліквідовують наслідки ворожої атаки.