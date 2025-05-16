Рятувальники на місці пожежі / © Getty Images

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У Київській області вночі працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ударних бузпілотників.

Про наслідки повідомили у КОВА.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

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Однак в Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

Нагадаємо, вночі Київ перебував під ворожою атакою. У столиці працювала ППО. У нежитловій зоні Святошинського району Києва зафіксоване займання, над територією здіймається густий дим.