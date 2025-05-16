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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росіяни вгатили по Київщині 16 травня — які наслідки

Росіяни атакували Київську область 16 травня. Два райони потрапили під удар.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальники на місці пожежі

Рятувальники на місці пожежі / © Getty Images

У Київській області вночі працювали сили ППО під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ударних бузпілотників.

Про наслідки повідомили у КОВА.

«В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у повідомленні.

Однак в Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. Також у Бучанському районі пошкоджено скління приватного будинку.

Нагадаємо, вночі Київ перебував під ворожою атакою. У столиці працювала ППО. У нежитловій зоні Святошинського району Києва зафіксоване займання, над територією здіймається густий дим.

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