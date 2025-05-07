Росіяни вгатили по Києву зрання: що відбувається на місці атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

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Уранці, 7 травня, РФ атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще вісім постраждали, серед них — четверо дітей.

ТСН.ua повідомляє, що відбувається на місці удару.

У Святошинському районі уже загасили пожежу, також завершили рятувальні роботи. Постраждали щонайменше чотири поверхи звичайної дев’ятиповерхівки.

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Наразі для місцевих жителів рух тут обмежений, перекритий вулицею, ні трамвай, ні автомобільний транспорт тут не ходять.

У Шевченківському районі міста двоє людей, на жаль, загинули через нічну атаку росіян. Там пожежу так само загасили, завершують рятувальні роботи.

Поспілкувалися ми з однією з місцевих жительок, якій пощастило врятуватися їй та її родині.

«Почули лише те, що був вибух, підскочили від вибуху, потім чуємо, що летить. І розуміємо, що це десь дуже близько і стали бігом тікати в коридор. Почули вибух, почули, що вікна полетіли», — сказала пані Світлана.

У Дніпровському районі, за даними рятувальників, безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах.

Нагадаємо, 7 травня росіяни вгатили по Києву. Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах. За останніми даними, двоє загиблих та восьмеро постраждалих.