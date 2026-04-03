Російський дрон пошкодив об’єкти Національного військового меморіального кладовища на Київщині / © соцмережі

Реклама

Під час масованої комбінованої атаки 3 квітня російський безпілотник впав на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у селищі Гатне. Внаслідок інциденту зафіксовано руйнування інфраструктури. На щастя, місця поховань українських воїнів не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Національного військового меморіального кладовища.

Наслідки атаки та пошкодження

Як зазначили у пресслужбі, удар припав на територію, де зараз триває будівництво меморіалу. Через падіння БпЛА частково пошкоджено адміністративну будівлю, огорожу, технічні ємності з водою та інші елементи інфраструктури. Подія відбулася у проміжку між церемоніями поховання. За офіційними даними, загиблих або травмованих немає.

Реклама

«Сьогодні, після церемоній поховання невідомих Захисників України на території Національного військового меморіального кладовища, російські війська вкотре вчинили цинічний акт тероризму. Перед початком наступної церемонії — поховання урни з прахом українського Героя — зафіксовано падіння ворожого БпЛА на території, де триває будівництво Національного Меморіалу», — йдеться у заяві НВМК.

Російський дрон пошкодив об’єкти Національного військового меморіального кладовища на Київщині / © соцмережі

Керівництво меморіального комплексу назвало дії РФ спробою бити по місцях пам’яті та вшанування. В установі наголосили, що всі місця пошкоджень будуть оперативно відновлені, а процес поховань і вшанування українських воїнів триватиме згідно з графіком.

Російський дрон пошкодив об’єкти Національного військового меморіального кладовища на Київщині / © соцмережі

Атака РФ на Київщину — що відомо

Нагадаємо, 3 квітня Київщина знову опинилася під масованою ракетною та дроновою атакою ворога. Внаслідок ударів, на жаль, є загиблий та постраждала через російські удари.

Окрім цього, у селищі Чабани Фастівського району Київської області російський дрон влучив у ветеринарну клініку. Жодна тварина не вижила після «прильоту».

Реклама

Також ворожий «Шахед» ударив між дитсадком і школою у Вишневому під Києвом.