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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
192
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі Києва: у Солом’янському районі пожежа

У Солом’янському районі Києва російський безпілотник влучив в об’єкт транспортної інфраструктури, після чого спалахнула пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Києві в ніч проти 21 жовтня зафіксували влучання російського безпілотника в об’єкт транспортної інфраструктури.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, влучання сталося у Солом’янському районі.

На місці виникла пожежа. Екстрені служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Інформації про можливих постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що раніше міський голова написав, що через ворожу атаку загинула людина, ще шестеро осіб постраждали. П’ятьох із них медики госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські війська завдали удару по Обухівському району Київської області, внаслідок чого була уражена виробничо-складська будівля. Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. На місці влучання спалахнула пожежа. Роботи з розбирання завалів та пошуку людей тривають.

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