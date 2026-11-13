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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росіяни вдарили по одному із інститутів у Києві: є постраждалі, будівля вся в уламках (фото, відео)

Внаслідок нічної російської атаки по Національному інституту травматології та ортопедії у Києві спалахнула пожежа, вибито понад сотню вікон, а троє пацієнтів дістали поранення.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Палата Інституту траматології, усипана уламками скла

Палата Інституту траматології, усипана уламками скла / © РБК-Україна

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу зазнав значних руйнувань Національний інститут травматології та ортопедії. Вибухова хвиля потрощила фасад, усередині спалахнула пожежа, а троє пацієнтів отримали поранення.

Про наслідки атаки у коментарі Новини.LIVE повідомив медичний директор закладу Роман Деркач.

«Близько третьої ночі після атаки в будівлі Національного інституту травматології та ортопедії спалахнула пожежа. Вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила понад 100 вікон у більш ніж 6 відділеннях», — розповів він.

За словами Деркача, троє пацієнтів, які не встигли спуститися до укриття, дістали порізи від уламків скла — медичну допомогу їм надали на місці. У Міністерстві охорони здоров’я додали, що серед медперсоналу постраждалих немає. Пацієнтів із пошкоджених приміщень уже перевели в інші відділення інституту, ще 30 людей виписалися додому.

Другий поверх будівлі частково зруйновано: там розташовувалися кабінет медичного директора, кабінети його заступників, бухгалтерія та аптека. Через перебої з електропостачанням планові операції вранці довелося відкласти — наразі фахівці перевіряють, чи вціліло обладнання в операційних.

Палати Інституту траматології, усипані уламками скла / © РБК-Україна

Палати Інституту траматології, усипані уламками скла / © РБК-Україна

На знімках із місця влучання, які опублікувало РБК-Україна, видно масштаб пошкоджень: приміщення закладу всіяні уламками скла, вікна вибиті, а стіни обвуглені після пожежі.

Кабінет в Інституті траматології, усипаний уламками скла / © РБК-Україна

Кабінет в Інституті траматології, усипаний уламками скла / © РБК-Україна

Раніше ми писали про те, що у ніч проти п’ятниці, 13 листопада, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару спалахнула пожежа в медичному закладі.

«У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникло займання будівлі медичного закладу», — повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

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