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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Через удар РФ по Києву постраждали діти: що відомо про їхній стан

Ворог атакував Київ — є жертви та постраждалі діти.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атака на Київ

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

У середу, 7 травня, росіяни знову здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок масованої атаки загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення, серед них — четверо дітей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури та ДСНС.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Наслідки атаки

  • Шевченківський район: Пожежа у п’ятиповерховому будинку забрала життя двох людей.

  • Святошинський район: Вогонь охопив квартири на верхніх поверхах дев’ятиповерхівки. Троє дітей (8, 13 та 16 років) з опіками госпіталізовані, ще один підліток переживає гострий стрес.

  • Дніпровський район: Пошкоджені поверхи висотки та торгівельний центр.

  • Солом’янський район: Травмований чоловік.

«Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Нагадаємо, школяр розповів, як врятувався під час обстрілу Києва.

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