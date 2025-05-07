Через удар РФ по Києву постраждали діти: що відомо про їхній стан

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

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У середу, 7 травня, росіяни знову здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок масованої атаки загинули двоє людей, ще вісім отримали поранення, серед них — четверо дітей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури та ДСНС.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

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Наслідки атаки

Шевченківський район : Пожежа у п’ятиповерховому будинку забрала життя двох людей.

Святошинський район : Вогонь охопив квартири на верхніх поверхах дев’ятиповерхівки. Троє дітей (8, 13 та 16 років) з опіками госпіталізовані, ще один підліток переживає гострий стрес.

Дніпровський район : Пошкоджені поверхи висотки та торгівельний центр.

Солом’янський район: Травмований чоловік.

«Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин країни-агресора», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Наслідки обстрілу 7 травня / © Київська міська прокуратура

Нагадаємо, школяр розповів, як врятувався під час обстрілу Києва.