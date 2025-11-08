ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по Києву безпілотниками: фото наслідків

Наслідки нічного обстрілу фіксують у Печерському районі столиці.

Олена Капнік
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ 8 листопада.

Атака на Київ 8 листопада. / © ДСНС

Вранці у суботу, 8 листопада, російська армія знову атакував Київ безпілотниками. Наслідки фіксують на Печерську. Інформації про потерпілих немає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Сьогодні вранці Росія знову атакував Київ дронами. У Печерському районі рятувальники виїжджали на два виклики”, - наголосили у повідомленні.

На одній локації горіли чотири малотонажні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч. За іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу. Пожежі ліквідовано, наголосили у ДСНС.

ФОТО

Наслідки атаки на Київ 8 листопада. / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 8 листопада. / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 8 листопада. / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 8 листопада. / © ДСНС

Як повідомлялося, вночі Київ атакували дрони. Від вечора тричі оголошували тривогу. Остання тривала від 03:50 до 06:59. У столиці працювали сили ППО.

