Росіяни вдарили по Києву безпілотниками: фото наслідків
Наслідки нічного обстрілу фіксують у Печерському районі столиці.
Вранці у суботу, 8 листопада, російська армія знову атакував Київ безпілотниками. Наслідки фіксують на Печерську. Інформації про потерпілих немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Сьогодні вранці Росія знову атакував Київ дронами. У Печерському районі рятувальники виїжджали на два виклики”, - наголосили у повідомленні.
На одній локації горіли чотири малотонажні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч. За іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу. Пожежі ліквідовано, наголосили у ДСНС.
ФОТО
Як повідомлялося, вночі Київ атакували дрони. Від вечора тричі оголошували тривогу. Остання тривала від 03:50 до 06:59. У столиці працювали сили ППО.