Росіяни тероризували Київщину до ранку: яка ситуація в області

РФ атакує українців від ночі / © Associated Press

Протягом ночі та ранку Київщина перебувала під ворожими атаками дронів.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

«Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Маємо незначні наслідки у Білоцерківському та Бориспільському районах. Під ударом — знову мирні населені пункти», — зазначив він.

У Бориспільському район і пошкоджено господарську інфраструктуру одного з агропідприємств.

У Білоцерківському районі — виробничі приміщення підприємства, скління квартири багатоповерхового будинку.

Атака по Україні 29 березня — останні новини

Росія весь вечір, ніч та ранок 29 березня здійснює масовану дронову атаку на Україну. Ввечері 28 березня росіяни також вдарили аеробалістичним «Кинджалом» по Старокостянтинову. «Шахеди» усю ніч хвиля за хвилею атакували регіони України.

Наслідки атаки / © Associated Press

За повідомленням Повітряних сил, росіяни атакували аеробалістичною ракетою «Кинджал», яку запустили з Рязанської області, та 442 ударними БпЛА.

За попередніми даними, збити вдалося 380 дронів. Влучання дронів зафіксовані у 7 локаціях.