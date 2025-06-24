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- Київ
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Росіяни спеціально цілять по “панельках”: експерт про підступну тактику РФ
Через особливості конструкції панельний будинок фактично “складається”.
Ракета спеціально влучила в житловий будинок у Шевченківському районі Києва 23 червня. Наразі російські військові цілять по панельних будинках.
Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан в ефірі «КИЇВ24».
«Ракета не просто хибила і влучила в житловий будинок, а ракета спеціально влучила в житловий будинок. Щоб знищити житло і зробити якомога більше шкоди. Може когось із нас, українців, вбити. Це стандартна практика будь-якої держави, яка займається тероризмом», — наголосив експерт.
Зі слів Хазана, росіяни зараз цілять по панельних будинках. Адже завдяки особливості конструкції він фактично «складається».
«Люди мають бути в місцях спеціально визначених, а це значить, вони підсилені, і теоретично або практично тільки місця, які витримають руйнування будівлі», — додав експерт.
Нагадаємо, вночі проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Росіяни атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами».
Російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку на Солом’янці. Під’їзд було повністю зруйновано. У зруйнованому будинку під завалами загинули 23 людини.
Окрім того, тієї ночі на Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку.