Росіяни спеціально цілять по “панельках”: експерт про підступну тактику РФ

Удар по будинку в Києві 23 червня. / © Associated Press

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Ракета спеціально влучила в житловий будинок у Шевченківському районі Києва 23 червня. Наразі російські військові цілять по панельних будинках.

Про це заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан в ефірі «КИЇВ24».

«Ракета не просто хибила і влучила в житловий будинок, а ракета спеціально влучила в житловий будинок. Щоб знищити житло і зробити якомога більше шкоди. Може когось із нас, українців, вбити. Це стандартна практика будь-якої держави, яка займається тероризмом», — наголосив експерт.

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Зі слів Хазана, росіяни зараз цілять по панельних будинках. Адже завдяки особливості конструкції він фактично «складається».

«Люди мають бути в місцях спеціально визначених, а це значить, вони підсилені, і теоретично або практично тільки місця, які витримають руйнування будівлі», — додав експерт.

Нагадаємо, вночі проти 17 червня РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів Києва за три роки. Росіяни атакували столицю безпілотниками та ракетами, зокрема «Кинджалами».

Російська балістична ракета влетіла в багатоповерхівку на Солом’янці. Під’їзд було повністю зруйновано. У зруйнованому будинку під завалами загинули 23 людини.

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Окрім того, тієї ночі на Позняках безпілотник влетів у багатоповерхівку.

Дата публікації 18:09, 23.06.25 Кількість переглядів 60 Тіло донечки знайшли недалеко від маминого! Київ оплакує жертв російського удару