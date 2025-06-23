Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти понеділка, 23 червня, у Київській області внаслідок російської атаки загинула людина. Руйнування зафіксовані у трьох районах: Білоцерківському, Бориспільському та Бучанському.

Про це повідомили у МВС.

«Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілів двоє рятувальників отримали травми», — йдеться у повідомленні.

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На місцях ворожих ударів задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

Нагадаємо, Київ вчергове опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом’янському та Шевченківському районі. За останніми даними, четверо загиблих.