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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росіяни потужно обстріляли Київщину — що відомо 23 червня

Київська область вночі пережила атаку. За останніми даними, є жертви. Також постраждали рятувальники.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти понеділка, 23 червня, у Київській області внаслідок російської атаки загинула людина. Руйнування зафіксовані у трьох районах: Білоцерківському, Бориспільському та Бучанському.

Про це повідомили у МВС.

«Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілів двоє рятувальників отримали травми», — йдеться у повідомленні.

На місцях ворожих ударів задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.

Нагадаємо, Київ вчергове опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом’янському та Шевченківському районі. За останніми даними, четверо загиблих.

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