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- Київ
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Росіяни потужно обстріляли Київщину — що відомо 23 червня
Київська область вночі пережила атаку. За останніми даними, є жертви. Також постраждали рятувальники.
У ніч проти понеділка, 23 червня, у Київській області внаслідок російської атаки загинула людина. Руйнування зафіксовані у трьох районах: Білоцерківському, Бориспільському та Бучанському.
Про це повідомили у МВС.
«Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілів двоє рятувальників отримали травми», — йдеться у повідомленні.
На місцях ворожих ударів задіяна необхідна інженерна техніка. Працюють верхолази.
Нагадаємо, Київ вчергове опинився під черговим обстрілом БпЛА та балістики. Рятувальники ліквідовують наслідки одразу на кількох локаціях міста, зокрема у Солом’янському та Шевченківському районі. За останніми даними, четверо загиблих.