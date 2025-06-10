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- Київ
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Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині: що відомо
Внаслідок атаки РФ в ніч проти 10 червня пошкодження зафіксували у чотирьох районах Київської області, найбільше постраждала Бориспільська громада.
Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині.
Про це розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в етері «КИЇВ24».
Наразі пожежу там вже ліквідовано.
«Внаслідок атаки РФ в ніч проти 10 червня пошкодження зафіксували у чотирьох районах Київської області», — зазначила Рубан.
Речниця ДСНС Київської області уточнила, що найбільше постраждала Бориспільська громада. Втім, наслідки атаки ще встановлюються.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.