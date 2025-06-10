Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині: що відомо

Атака на Київщину / © t.me/Mykola_Kalashnyk

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Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт на Київщині.

Про це розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в етері «КИЇВ24».

Наразі пожежу там вже ліквідовано.

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«Внаслідок атаки РФ в ніч проти 10 червня пошкодження зафіксували у чотирьох районах Київської області», — зазначила Рубан.

Речниця ДСНС Київської області уточнила, що найбільше постраждала Бориспільська громада. Втім, наслідки атаки ще встановлюються.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 10 червня четверо людей зазнали поранень.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 10 червня масовано атакували Київ ударними безпілотниками, а також крилатими та балістичними ракетами.

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