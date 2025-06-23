Росіяни обстріляли балістикою Київщину

РФ обстріляла Київщину / © Associated Press

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Російські загарбники в ніч проти 23 червня обстріляли Київ та область балістичним озброєнням.

Кореспонденти ТСН повідомляють про серію потужних вибухів у столиці.

У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль на Білу Церкву.

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В свою чергу моніторингові канали повідомили про ракети «Іскандер» на Київ та Білу Церкву.

Крім того, повідомляється, що триває масована атака ворожих ударних БпЛА на Київ та область.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 червня здійснюють масовану атаку ударними безпілотниками на Київ.

Ми раніше інформували, що у Києві в ніч проти 23 червня пролунали вибухи.

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