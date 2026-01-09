ТСН у соціальних мережах

Росіяни б’ють по висотках: у Києві БпЛА влучили в 12- та 24-поверхові будівлі

У Дніпровському та Печерському районах Києва внаслідок влучань ворожих БпЛА у багатоповерхові будинки сталися пожежі та руйнування, що вкотре свідчить про прицільні удари РФ по висотній забудові.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Напад дронів на Київ

Напад дронів на Київ / © із соцмереж

У Дніпровському районі столиці ворожий безпілотник влучив у 12-поверховий житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа та зафіксовано часткові руйнування конструкцій.

Як наголосив мер Києва Віталій Кличко, усі екстрені служби працюють на місці події.

  • У Печерському районі БпЛА поцілив у 24-поверхову нежитлову будівлю — руйнування сталися на рівні 23–24 поверхів, також спалахнула пожежа.

  • У Шевченківському районі виникла пожежа внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

  • Також Шевченківському районі росіяни атакували цивільний обʼєкт. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

