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Росіяни атакували мечеть у Києві: все усипано шрапнеллю (фото)
Внаслідок атаки РФ по Києву пошкоджена головна мечеть Духовного управління мусульман України «Умма».
Росіяни атакували головну мечеть Духовного управління мусульман України (ДУМУ) «Умма» та будівлю Ісламського культурного центру у Києві, попередньо, касетним боєприпасом: все усипано шрапнеллю.
Про це в етері КИЇВ24 повідомив Саїд Ісмагілов, колишній муфтій мусульман України.
Постраждалих у мечеті, на щастя, немає, зазначає він. Персонал мечеті чітко дотримувався сигналу повітряної тривоги і вчасно пішов в укриття.
«На різних поверхах руйнування різного характеру, на верхніх поверхах більше, там відвалювалися фрагменти, елементи стіни. На першому поверсі, де розташована основна молитовна зала виламані вікна разом з рамами», — повідомив Ісмагілов.
Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві через атаку у ніч проти 31 липня зросла до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів.