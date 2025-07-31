Росіяни атакували мечеть у Києві: все усипано шрапнеллю (фото)

У Києві пошкоджена мечеть ДУМУ «Умма» / © із соцмереж

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Росіяни атакували головну мечеть Духовного управління мусульман України (ДУМУ) «Умма» та будівлю Ісламського культурного центру у Києві, попередньо, касетним боєприпасом: все усипано шрапнеллю.

Про це в етері КИЇВ24 повідомив Саїд Ісмагілов, колишній муфтій мусульман України.

Постраждалих у мечеті, на щастя, немає, зазначає він. Персонал мечеті чітко дотримувався сигналу повітряної тривоги і вчасно пішов в укриття.

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«На різних поверхах руйнування різного характеру, на верхніх поверхах більше, там відвалювалися фрагменти, елементи стіни. На першому поверсі, де розташована основна молитовна зала виламані вікна разом з рамами», — повідомив Ісмагілов.

У Києві пошкоджена мечеть ДУМУ «Умма» / © із соцмереж

У Києві пошкоджена мечеть ДУМУ «Умма» / © із соцмереж

У Києві пошкоджена мечеть ДУМУ «Умма» / © із соцмереж

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві через атаку у ніч проти 31 липня зросла до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів.