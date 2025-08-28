- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1225
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Київщину: є потерпілий
У ніч проти 28 серпня росіяни масовано атакували Київщину дронами, крилатими та балістичними ракетами.
Масована атака ворога на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою відбулася 28 серпня 2025 року. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина.
У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.
Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону.
У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.
Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
Ворожа атака триває. Більш детальна інформація згодом.
Прошу всіх залишатися в безпечних місцях.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ балістикою: які наслідки.