Росіяни атакували Київщину: є потерпілий

Масована атака ворога на Київщину дронами, крилатими ракетами, балістикою відбулася 28 серпня 2025 року. Під ударом звичайні мирні населені пункти області.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

На жаль, унаслідок атаки є постраждала людина.

У Фастівському районі чоловік 33 років попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається.

Наслідки атаки вже фіксуються у двох районах регіону.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Також приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

Ворожа атака триває. Більш детальна інформація згодом.

Прошу всіх залишатися в безпечних місцях.

