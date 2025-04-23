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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Росіяни атакували Київщину «Шахедами»: які наслідки (фото)

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Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Російські війська атакували Київську область безпілотниками «Шахед» у ніч проти 23квітня. Через це в одному з районів області спалахнула пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Через падіння уламків російського безпілотника у Броварському районі виникла пожежа у готельно-ресторанному комплексі. Там горіли дві окремо розташовані будівлі.

Надзвичайники загасили пожежу. На щастя, минулося без постраждалих.

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Пожежа в Київській області після російської атаки у ніч проти 23 квітня / © ДСНС України

Дата публікації
Кількість переглядів
6
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