- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували Київщину «Шахедами»: які наслідки (фото)
Доповнюється…
Російські війська атакували Київську область безпілотниками «Шахед» у ніч проти 23квітня. Через це в одному з районів області спалахнула пожежа.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Через падіння уламків російського безпілотника у Броварському районі виникла пожежа у готельно-ресторанному комплексі. Там горіли дві окремо розташовані будівлі.
Надзвичайники загасили пожежу. На щастя, минулося без постраждалих.