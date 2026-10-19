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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росіяни атакували Київ: є загиблий, поранені та влучання у медичний центр

Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще двоє постраждали. У двох районах столиці зафіксовано влучання в будівлі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. У Деснянському районі зафіксовано влучання, попередньо, в будівлю медичного центру, а у Дніпровському — в нежитлову споруду.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще двоє постраждали, одного з них медики госпіталізували.

У Деснянському районі, за попередньою інформацією, російські війська влучили в будівлю медичного центру.

У Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.

На місця ударів прямують екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, що з системами С-400 окупанти можуть дістати навіть до Києва. Це вперше сталося 14 січня 2023 року.

Раніше ми писали, чому енергосистема Києва та області стала головним напрямком російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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