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Росіяни атакували Київ: є загиблий, поранені та влучання у медичний центр
Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще двоє постраждали. У двох районах столиці зафіксовано влучання в будівлі.
У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. У Деснянському районі зафіксовано влучання, попередньо, в будівлю медичного центру, а у Дніпровському — в нежитлову споруду.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Ще двоє постраждали, одного з них медики госпіталізували.
У Деснянському районі, за попередньою інформацією, російські війська влучили в будівлю медичного центру.
У Дніпровському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю.
На місця ударів прямують екстрені служби. Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, що з системами С-400 окупанти можуть дістати навіть до Києва. Це вперше сталося 14 січня 2023 року.
Раніше ми писали, чому енергосистема Києва та області стала головним напрямком російських атак на енергетичну інфраструктуру.