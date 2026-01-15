Росія атакувала Київ: влада повідомила перші деталі

Київ. / © Associated Press

Вночі проти четверга, 15 січня, російська армія атакувала Київ. Пошкоджено житловий будинок.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“У Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на житловий будинок”, - поінформував чиновник.

Наразі інших деталей про наслідки атаки та інформації про потерпілих немає.

Зауважимо, сьогодні у столиці тривога тривала 20 хвилин 06:40-07:00. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку Києва.

Як повідомлялося, напередодні, 14 січня у Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Зранку у столиці кілька разів лунали потужні вибухи. Зокрема, влада інформувала про роботу сил ППО.