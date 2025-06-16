Росіяни атакували Київ: де були "прильоти" і які наслідки

Атака безпілотниками / © ТСН.ua

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Російські війська атакували Київ безпілотниками у ніч проти 16 червня. Один із дронів упав посеред приватного сектору, пошкоджені торговельні павільйони, зафіксовані падіння уламків.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час атаки на Київ ворожий безпілотник впав посеред приватного сектору на Русанівських садах у Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва. Минулося без значних пошкоджень та загиблих.

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Пошкоджені торговельні павільйони у Дарницькому районі.

Зафіксовані уламки збитих дронів у кількох локаціях, зокрема у Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби.

Наразі відомо про одного постраждалого хлопця 2004 року народження. Його у важкому стані госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

«росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей — вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору», — акцентував Ткаченко.

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Нагадаємо, у ніч проти 16 червня Росія атакувала Україну дронами. Ворожі цілі кружляли у Kиївській, Черкаській, Вінницькій, Кіровoградській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Рівненській, Xмельницькій; Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Хaркiвській областях.

Через атаку на мирні населені пункти Київщини в Обухівському районі був поранений чоловік, пошкоджено приватний будинок та господарські споруди.