- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакували котельні: тисячі мешканців Києва без світла й води
Вночі 9 січня росіяни цілеспрямовано атакував районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.
Про це заявила очільниця Кабміну Юлія Свиридено.
“Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні — це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю”, - наголосила прем’єр-міністерка.
У столиці застосували аварійні та погодинні відключення світла, на тривалість яких впливає і ще й зниження температури.
Новина доповнюється