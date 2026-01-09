Росіяни атакували котельні: тисячі мешканців Києва без світла й води

© Associated Press

Вночі 9 січня росіяни цілеспрямовано атакував районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.

Про це заявила очільниця Кабміну Юлія Свиридено.

“Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні — це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю”, - наголосила прем’єр-міністерка.

У столиці застосували аварійні та погодинні відключення світла, на тривалість яких впливає і ще й зниження температури.