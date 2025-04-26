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- Київ
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Росіяни атакували Білу Церкву: момент "прильоту" дрона по житловому будинку
Одна людина отримала травми.
Зранку 26 квітня російська армія атакувала безпілотниками Білу Церкву Київської області. Місцеві ресурси інформують про “приліт” в житловий будинок.
Про атаку на місто повідомили у пресслужбі Білоцерківської міської ради.
“На місці падіння працюють усі відповідні служби. Комісія обстежує будинки та фіксує наслідки російської агресії”, - поінформувала місцева влада.
Своєю чергою, в Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1965 року народження. У нього незначні поранення ноги.
Тим часом Телеграм-канали інформують, що стався “приліт” БпЛА у житловий будинок. Опубліковано відео атаки.
Як повідомлялося, зранку під час повітряної тривоги на Київщині сталися вибухи.