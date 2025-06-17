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- Київ
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Росіяни атакують Київ: пошкоджено дитячий садочок
Київ опинився під масштабною атакою РФ.
Росія продовжує атакувати столицю 17 червня 2025 року.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Стало відомо про пошкодження дитячого садочка в Дарницькому районі та в промислову територію в Дніпровському районі. Попередньо, без постраждалих.
В Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості. Без постраждалих.
Медики доповідають про 15 потерпілих та одного загиблого - громадянина США.
В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі. На місця подій вже вирушили екстрені служби. Зафіксовані пошкодження нежитлових будівель в Дарницькому районі. Встановлюємо всі подробиці.
Не покидайте укриттів до відбою! Загроза триває.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.