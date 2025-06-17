ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
830
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакують Київ: пошкоджено дитячий садочок

Київ опинився під масштабною атакою РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Росія продовжує атакувати столицю 17 червня 2025 року.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

  • Стало відомо про пошкодження дитячого садочка в Дарницькому районі та в промислову територію в Дніпровському районі. Попередньо, без постраждалих.

  • В Подільському районі в двох локаціях падіння уламків на відкритій місцевості. Без постраждалих. 

  • Медики доповідають про 15 потерпілих та одного загиблого - громадянина США.

  • В Святошинському районі остання атака пошкодила житловий будинок. Житловий будинок і навчальна установа постраждали від атаки в Соломʼянському районі. На місця подій вже вирушили екстрені служби. Зафіксовані пошкодження нежитлових будівель в Дарницькому районі. Встановлюємо всі подробиці.

  • Не покидайте укриттів до відбою! Загроза триває.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie