- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2316
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни атакують Київ дронами і ракетами — що відомо про наслідки
Уламки впали в самісінькому центрі столиці.
Російські ударні та ракети від самого ранку атакують Київ. Вибухи пролунали в низці районів міста.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
«Фіксуємо наслідки атаки у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією — без постраждалих», — зазначив він.
Ситуація у районах:
У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості
У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава
Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого БпЛА впали в центрі Києва.
«У самому центрі столиці впали уламки. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває», — написав він та закликав містян залишатись в укриттях.
Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що війська Росії намагаються завдати удару по критичній інфраструктурі Києва.