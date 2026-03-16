Росіяни атакують Київ дронами і ракетами — що відомо про наслідки

Уламки впали в самісінькому центрі столиці.

Анастасія Павленко
Росіяни обстрілюють Київ / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські ударні та ракети від самого ранку атакують Київ. Вибухи пролунали в низці районів міста.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«Фіксуємо наслідки атаки у Шевченківському районі столиці. За попередньою інформацією — без постраждалих», — зазначив він.

Ситуація у районах:

  • У Соломʼянському районі частини ворожого БпЛА впали на відкритій місцевості

  • У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території, горить трава

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого БпЛА впали в центрі Києва.

«У самому центрі столиці впали уламки. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває», — написав він та закликав містян залишатись в укриттях.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що війська Росії намагаються завдати удару по критичній інфраструктурі Києва.

