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- Київ
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Росія зруйнувала кондитерський цех Milfey у Києві: що відомо про виробництво
Російська атака на Київ зруйнувала майже половину кондитерського цеху української компанії Milfey.
Російська атака на Київ у ніч проти 20 листопада зруйнувала кондитерський цех української компанії Milfey.
Про це представники компанії розповіли в Instagram.
Російський удар зруйнував виробництво Milfey у Києві
Milfey опублікувала відео з місця влучання. На кадрах видно зруйновану частину будівлі, пошкоджені стіни та дах.
«Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалося. Немає слів, як воно болить», — написали представники компанії.
Яку продукцію виготовляла компанія Milfey
Milfey — український виробник кондитерських виробів, який спеціалізувався на виготовленні тортів, тістечок та інших солодощів. Зокрема, підприємство виробляло:
вафельні торти;
трубочки;
горішки зі згущеним молоком;
тарталетки;
безе та інші кондитерські вироби.
Продукцію Milfey постачали до національних і регіональних торговельних мереж, магазинів, дистриб’юторів та закладів громадського харчування по всій Україні.
Наразі компанія не повідомила про остаточну суму збитків, наявність постраждалих серед працівників і можливі терміни відновлення виробництва.
За даними Opendatabot, які наводить Forbes, ТОВ «Мілфей» зареєстрували в червні 2022 року. 2025-го виторг підприємства становив 4,3 млн грн — на 29% менше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії за цей період сягнув 230,6 тис. грн.
Масована атака РФ на Україну 20 листопада — останні новини
У ніч проти 20 листопада російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши десятки ракет і сотні ударних безпілотників. Під обстрілами опинилися Київ і Київська область, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, а також Вінницька, Житомирська, Одеська та Дніпропетровська області.
У столиці російські ракети спричинили пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах. Також було пошкоджено три мости через Дніпро та об’єкти «Київводоканалу». Через удари по енергетичній інфраструктурі в частині Києва виникли перебої з електро- й водопостачанням. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще 15 дістали поранення.
У Львові російська атака забрала життя двох людей, ще десятеро дістали поранення. Також пошкоджено автомобілі, гуртожиток, складські приміщення та об’єкти енергетичної інфраструктури. В Харкові російський безпілотник атакував медичний заклад: вибуховою хвилею там вибило понад 50 вікон, є постраждалі.
На Дніпропетровщині російські війська атакували чотири райони області. У Жовтих Водах поранень зазнали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, банк і магазин. Під ударом також опинилися Кривий Ріг, Нікопольщина та Дніпровський район.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для масованого удару Росія застосувала балістичні та крилаті ракети, а також 404 ударні безпілотники різних типів. Станом на 10:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 462 повітряні цілі.