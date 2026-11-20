Зруйнований цех Milfey / © ДСНС

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Російська атака на Київ у ніч проти 20 листопада зруйнувала кондитерський цех української компанії Milfey.

Про це представники компанії розповіли в Instagram.

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Російський удар зруйнував виробництво Milfey у Києві

Milfey опублікувала відео з місця влучання. На кадрах видно зруйновану частину будівлі, пошкоджені стіни та дах.

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«Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалося. Немає слів, як воно болить», — написали представники компанії.

@milfey.konduterka / © Instagram

Яку продукцію виготовляла компанія Milfey

Milfey — український виробник кондитерських виробів, який спеціалізувався на виготовленні тортів, тістечок та інших солодощів. Зокрема, підприємство виробляло:

вафельні торти;

трубочки;

горішки зі згущеним молоком;

тарталетки;

безе та інші кондитерські вироби.

Продукцію Milfey постачали до національних і регіональних торговельних мереж, магазинів, дистриб’юторів та закладів громадського харчування по всій Україні.

Наразі компанія не повідомила про остаточну суму збитків, наявність постраждалих серед працівників і можливі терміни відновлення виробництва.

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За даними Opendatabot, які наводить Forbes, ТОВ «Мілфей» зареєстрували в червні 2022 року. 2025-го виторг підприємства становив 4,3 млн грн — на 29% менше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії за цей період сягнув 230,6 тис. грн.

Масована атака РФ на Україну 20 листопада — останні новини

У ніч проти 20 листопада російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши десятки ракет і сотні ударних безпілотників. Під обстрілами опинилися Київ і Київська область, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Хмельницький, а також Вінницька, Житомирська, Одеська та Дніпропетровська області.

У столиці російські ракети спричинили пожежі в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах. Також було пошкоджено три мости через Дніпро та об’єкти «Київводоканалу». Через удари по енергетичній інфраструктурі в частині Києва виникли перебої з електро- й водопостачанням. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще 15 дістали поранення.

У Львові російська атака забрала життя двох людей, ще десятеро дістали поранення. Також пошкоджено автомобілі, гуртожиток, складські приміщення та об’єкти енергетичної інфраструктури. В Харкові російський безпілотник атакував медичний заклад: вибуховою хвилею там вибило понад 50 вікон, є постраждалі.

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На Дніпропетровщині російські війська атакували чотири райони області. У Жовтих Водах поранень зазнали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки, автомобілі, банк і магазин. Під ударом також опинилися Кривий Ріг, Нікопольщина та Дніпровський район.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, для масованого удару Росія застосувала балістичні та крилаті ракети, а також 404 ударні безпілотники різних типів. Станом на 10:30 українська протиповітряна оборона знищила або придушила 462 повітряні цілі.

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